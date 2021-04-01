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İstanbul Boğazı'nda gemi arızası korkuttu! Sürüklenmeye başlayınca demirledi

İSTANBUL Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen gemi, panik yaşattı. Boğaz'da demirleyen gemiye 8 kurtarma ve 5 kıyı emniyeti botu ile müdahale edilirken kılavuz kaptanın gemiye çıktığı bildirildi.

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Edinilen bilgilere göre Panama bandıralı River Elbe isimli yük gemisi İstanbul Boğazı geçişi sırasında makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Boğazda demir atan gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "10.45’te Panama bayraklı River Elbe isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı Yeniköy dönüşü’nde makine arızası nedeniyle acil olarak demirlemiştir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait kurtarma römorkörleri ivedilikle olay mahalline yönlendirilmiştir. Kılavuz kaptanımız gemiye çıkarılmış olup gerekli kontroller yapılmaktadır. Herhangi bir can, mal kaybı ve çevre kirliliği yaşanmamıştır" denildi.

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