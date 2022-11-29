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İstanbul Boğazı'nda büyük yangın! İki katlı restoran alev aldı her yeri duman kapladı

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İstanbul Boğazı'nda büyük yangın! İki katlı restoran alev aldı her yeri duman kapladı

İSTANBUL'da büyük yangın. Beykoz Anadolu Hisarı’nda 2 katlı bir restoranda yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen yoğun dumanın çevre ilçelerden de görüldüğü yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İstanbul Boğazı'nda büyük yangın! İki katlı restoran alev aldı her yeri duman kapladı

Beykoz'da çıkan yangın nedeniyle İstanbul Boğazı dumanla kaplandı. Yangın, Beykoz Anadolu Hisarında saat 13.15 sıralarında 2 katlı bir restoranda çıktı. Restoran personellerinin dinlenme alanı olarak kullanılan bölümde çıkan yangın nedeniyle alevler restoranı sardı.

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İstanbul Boğazı'nda büyük yangın! İki katlı restoran alev aldı her yeri duman kapladı

Alevlere teslim olan restorandan yükselen yoğun duman çevre ilçelerden ve Avrupa Yakasından da görüldü.

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İstanbul Boğazı'nda büyük yangın! İki katlı restoran alev aldı her yeri duman kapladı

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

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İstanbul Boğazı'nda büyük yangın! İki katlı restoran alev aldı her yeri duman kapladı

Yangının çıkış sebebine ilişkin çalışmalar devam ederken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

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