İstanbul Boğazı'nda 32'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı heyecanı yaşandı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle sıkı tedbirlerin alındığı organizasyon, seyircisiz olarak gerçekleştirildi. Yarıştaki tüm süreçlerde sosyal mesafe, temassızlık ve maske kullanımına dikkat edildi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ve birçok önemli isim yarışı izleyerek katılımcıların heyecanına ortak oldu.