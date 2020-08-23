İstanbul Boğazı'nda 32'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı heyecanı yaşandı
Koronavirüs günlerinde İstanbul Boğazı'nda şenlik vardı. 32'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda 34 ülkeden 1765 yüzücü kulaç attı, Kadınlarda Hilal Zeynep Saraç, erkeklerde Mustafa Erdenay birinci oldu.
İstanbul’da bu yıl 32’nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı yapıldı. 6.5 kilometrelik parkurda erkekler genel klasmanda Mustafa Serenay, 46 dakika 1 saniyelik derecesiyle birincilik kürsüsüne çıktı. Kadınlar genel klasmanda ise Hilal Zeynep Saraç, 47 dakika 52 saniye derecesiyle birinci oldu.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 32’ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda 34 ülkeden 1765 yüzücü, Anadolu Yakası’nda Kanlıca’dan başlayıp Avrupa Yakası’nda Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı’nda son bulan 6,5 kilometrelik parkurda mücadele etti.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle sıkı tedbirlerin alındığı organizasyon, seyircisiz olarak gerçekleştirildi. Yarıştaki tüm süreçlerde sosyal mesafe, temassızlık ve maske kullanımına dikkat edildi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ve birçok önemli isim yarışı izleyerek katılımcıların heyecanına ortak oldu.
Dünyanın Asya’dan Avrupa’ya yüzülen tek organizasyonu niteliğindeki yarış büyük mücadeleye sahne olurken, 6.5 kilometrelik parkurda erkekler genel klasmanda Mustafa Serenay, 46 dakika 1 saniyelik derecesiyle birincilik kürsüsüne çıktı. Kadınlar genel klasmanda ise Hilal Zeynep Saraç, 47 dakika 52 saniye derecesiyle birinci oldu.