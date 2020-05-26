İstanbul Boğazı turkuaz renge bürünmüştü! İTÜ profesörü nedenini açıkladı
Ramazan Bayramı'nın ilk günü sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle her ne kadar çoğu İstanbullu görememiş olsa da, boğaz turkuaz rengine büründü. İşte bu renk değişimin sebebi belli oldu.
İSTANBUL'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü turkuaz rengine bürünen deniz doyumsuz görüntüler oluşturdu. Öte yandan göze muhteşem gelen bu renk değişiminin nedeni ortaya çıktı. Özellikle etkili olan rüzgârla birlikte boğazın renginin değiştiği gözlenirken, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, renk değişiminin nedenlerini anlattı.
Deniz renginin değişimine birçok faktörün etkili olabileceğini belirten Toros, bugünlerde yaşanan renk değişiminin poyrazdan kaynaklandığını bildirdi.
"Denizdeki suyun rengi güneş ışığının geliş açısına, atmosferdeki geçtiği tabakaya ve deniz su içeriğine bağlı olarak değişir" diyen Prof. Dr. Hüseyin Toros, dikkat çeken bilgiler verdi.
Toros, şöyle konuştu: "Marmara Denizi'ne veya boğaza baktığımız zaman Karadeniz'de su akıntılarının kuzeyli olduğunu yine rüzgarın da poyraz estiğini yani kuzeyli rüzgarların olduğunu görüyoruz.