İstanbul Beyoğlu'nda omuz atma kavgasında Amerikalı turist öldürüldü

İSTANBUL Beyoğlu'nda Amerikalı turist arkadaşıyla sokakta yürüdüğü esnada çıkan 'omuz atma' kavgasında bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı anları kameralara yansırken baldırından yaralanan turist kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polisin yakaladığı 4 saldırgandan bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSTANBUL Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi'nde önceki sabah saat 05.50 sıralarında meydana gelen olayda; 20 gün önce İstanbul'a gelen Amerikalı turist Leonard Samuel Ray, arkadaşıyla birlikte sokakta yürürken karşı yönden gelen gruptan bir kişi kendisine omuz attı. Ray, uzaklaşmak istediği esnada grup üyeleri tekme ve yumruk atarak ona saldırdı. Saldırı esnasında grubun içindeki bir kişi Amerikalı turisti baldırından bıçakladı. Olayın ardından saldırganlar olay yerinden yaya olarak kaçarken Leonard Samuel Ray ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ray, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis saldırganları yakaladı

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri güvenlik kameralarından saldırganların bir süre yaya olarak kaçtığını, daha sonra ise bir taksiye bindiğini tespit etti. Kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen 5 şüpheliden Ferhat K., E.A., M.K.O. ve T.D., evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden B.Y.'nin bulunması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen saldırganlardan 3'ü adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken bıçaklı saldırıyı gerçekleştirilen Ferhat K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.