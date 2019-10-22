İstanbul Beyoğlu'nda arkadaşının ittiği çocuk ağır yaralandı
İSTANBUL Beyoğlu'nda arkadaşlarıyla sokakta oynayan 11 yaşındaki çocuk, bir arkadaşının itmesiyle 2 metre yükseklikten düştü. Beton zemine kafa üstü düşerek ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
İSTANBUL Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Akçay Sokak'ta meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki Emir H.D., arkadaşlarıyla birlikte sokakta futbol maçı yaparken, bir arkadaşı tarafından itildi.
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Dengesini kaybeden Emir H.D., 2 metre yükseklikten, sokak ile bir binanın bodrum katı arasındaki boşluğa düştü.
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Beton zemine kafa üstü düşen çocuk, ağır şekilde yaralandı.
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Emir H.D.'nin ilk yardımına sokak sakinleri koştu.
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