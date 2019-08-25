İstanbul Beylikdüzü'nde uzman çavuş eşinin evini basıp kurşun yağdırdı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İstanbul Beylikdüzü'nde uzman çavuş eşinin evini basıp kurşun yağdırdı

İSTANBUL Beylikdüzü'nde boşanma aşamasındaki eşinin evinde rastgele 4 el ateş eden kişi gözaltına alındı. Olayda şans eseri herhangi bir yaralanma olmadı.

İstanbul Beylikdüzü'nde uzman çavuş eşinin evini basıp kurşun yağdırdı - Sayfa 1

İSTANBUL Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Vezirler Sokak’ta bir apartmanın giriş katında meydana gelen olayda; edinilen bilgilere göre, uzman çavuş olduğu öğrenilen bir kişi, konuşmak için 7 ay önce evlendiği ve boşanma aşamasında olduğu eşinin evine geldi.

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İstanbul Beylikdüzü'nde uzman çavuş eşinin evini basıp kurşun yağdırdı - Sayfa 2

Bir süre görüşmenin ardından kişi, silahıyla daire içinde rastgele ateş etti.

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İstanbul Beylikdüzü'nde uzman çavuş eşinin evini basıp kurşun yağdırdı - Sayfa 3

Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi.

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İstanbul Beylikdüzü'nde uzman çavuş eşinin evini basıp kurşun yağdırdı - Sayfa 4

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ev içinde ateş eden ve uzman çavuş olduğu öğrenilen kişiyi gözaltına alırken, olay yeri inceleme ekipleri de daire içinde inceleme yaptı.

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