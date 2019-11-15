İstanbul Beşiktaş'ta şoke eden olay Genç kadın neye uğradığını şaşırdı
İSTANBUL Beşiktaş’ta bir okulda öğretmenlik yapan genç kadının kaldırımda yürürken bir başka kadının yumruklu saldırısına uğradığı olayın görüntüleri ortaya çıktı.
İSTANBUL Beşiktaş’ta, geçtiğimiz Salı günü saat 21.27'de, meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, bir okulda öğretmenlik yapan genç kadın akşam saatlerinde evine gitmek üzere yola koyuldu.
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Kaldırımda yürüyen genç kadın bir iş yerinin önüne geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle bir kadının saldırısına uğradı.
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Birkaç kez aldığı yumruk darbesiyle burnu kanayan genç kadın, acıyla köşeye çekildi.
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Olayın ardından saldırgan kadın, kendisine tepki gösteren bir erkeğe de saldırdı.
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