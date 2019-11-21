İstanbul Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırının faili tutuklandı

Savcılığın sevk yazısında, olay günü şüphelinin, Ihlamurkuyu Caddesi'nde yürürken hiç tanımadığı ve daha önce hiç görmediği başörtülü müştekiye bir şeyler söyleyip vurarak darp ettiği, olaya tepki gösteren ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir erkeğe de aynı şekilde darp eylemlerinde bulunduğu belirtildi.