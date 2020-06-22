İstanbul Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler
İSTANBUL'da hafta sonu piknikçilerin akın ettiği Belgrad Ormanı'nda piknikçilerden geriye çöp yığınları kaldı. Piknik yapanlar, çöplerini ormanın her tarafına dağıttı.
Babalar Günü'nde Belgrad Ormanı'na akın eden piknikçilerin geride bıraktığı çöpler kirliliğe yol açtı.
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Normalleşme süreciyle birlikte hafta sonunu piknik yaparak geçiren vatandaşlardan geriye ormanlık alana bıraktıkları çöplerin kaldığı görüldü.
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Birçok memeli ve kuş türünün doğal yaşam alanı olan Belgrad Ormanı, pikniğe gelen vatandaşların yanlarında getirdikleri yiyecekleri ve plastik atıklarını ormanlık alana bırakması ormanlık alanda kirliliğe yol açtı.
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Bir piknikçinin yere serdiği halıyı dahi almadan gittiği görüldü.
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