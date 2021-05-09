İstanbul Başakşehir'de 'tavuklu keşkek' faciası! 2 kişi öldü 2 kişi yoğun bakımda

Nurcan Görgülü ve 1 buçuk yaşındaki kızı B.G.'nin ise hastanedeki tedavisi devam ediyor. Aynı yemekten yiyen anne-kızın ise durumlarının iyiye gittiği öğrenildi. Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından Görgülü'nün cenazesi Ordu, Seçim'in ise İzmir'e gönderildi.