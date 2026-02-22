İstanbul barajlarında son durum! Doluluk oranı yükseliyor mu?
Megakent İstanbul'da barajlar, beklenen yağışlı hava dalgasının etkisiyle yeniden dolmaya başladı. Ocak ayında kritik seviyelere gerileyen su rezervleri, Şubat ayı ile birlikte toparlanma sürecine girdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine paralel olarak İSKİ'nin paylaştığı son tabloda, genel doluluk oranının son 24 saat içinde yüzde 0,42'lik bir artış göstererek yüzde 42,91'e ulaştığı görüldü. Özellikle Ömerli ve Elmalı gibi kilit barajlardaki doluluk artışı, İstanbul'un su yönetimi için umut verici bir tablo oluşturuyor. İşte İSKİ'nin verileriyle 22 Şubat baraj doluluk oranları...
İstanbul’da 22 Şubat itibarıyla açıklanan baraj doluluk oranları, kentte son günlerde etkisini artıran yağışların su seviyelerine olumlu katkı sağladığını gösteriyor; İSKİ tarafından paylaşılan güncel verilere duyulan ilgi artarken, megakentte barajlardaki son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor ve “İstanbul’da barajların doluluk oranı bugün kaç yüzdeye ulaştı?” sorusu günün en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu? İstanbul barajlarında su seviyesi ne durumda?
BARAJLARDA SON DURUM 22 ŞUBAT 2026
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 22 Şubat 2026 tarihli baraj doluluk oranlarını açıkladı. İstanbulluların merakla beklediği güncel verilere göre megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 42,91 olarak ölçüldü.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 22 ŞUBAT 2026
Ömerli Barajı: 58,81
Darlık Barajı: 59,78
Elmalı Barajı: %90,12
Terkos Barajı: %27,87
Alibey Barajı: %35,58
Büyükçekmece Barajı: %32,19
Sazlıdere Barajı: %26,71
Istrancalar Barajı: %73,67
Kazandere Barajı: %54,1
Pabuçdere Barajı: %29,51