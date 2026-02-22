İstanbul barajlarında son durum! Doluluk oranı yükseliyor mu?

İstanbul’da 22 Şubat itibarıyla açıklanan baraj doluluk oranları, kentte son günlerde etkisini artıran yağışların su seviyelerine olumlu katkı sağladığını gösteriyor; İSKİ tarafından paylaşılan güncel verilere duyulan ilgi artarken, megakentte barajlardaki son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor ve “İstanbul’da barajların doluluk oranı bugün kaç yüzdeye ulaştı?” sorusu günün en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu? İstanbul barajlarında su seviyesi ne durumda?