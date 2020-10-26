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İstanbul barajlarında alarm! Su seviyesi yüzde 30'a geriledi

Marmara Bölgesi son baharı da kurak geçiriyor. Bu nedenle 15 milyon nüfuslu İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların su seviyesi de yüzde 30'a kadar geriledi.

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İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı yüzde 30'a kadar geriledi. Yurt genelinde kurak geçen yaz aylarının ardından son baharda da beklenen yağışlar gelmedi.

İstanbul da birkaç günlük istisna dışında eylül ve ekim aylarında beklenen yağışı almadı. Bunun sonucu olarak barajlardaki su seviyesi de giderek düştü.

Yüzde 30'lara kadar geriledi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre; mayıs ayında yüzde 66 ile yılın en yüksek seviyesine çıkan doluluk oranı kademeli bir şekilde düşerek ekimde yüzde 30'lara kadar geriledi.

Son 6 yılın en düşük seviyesi
Bu son 6 yılın en düşük seviyesi anlamına geliyor. İstanbul'da en son 2014 yılının ekim ayında barajlardaki doluluk seviyesi yüzde 24 olmuştu. Ekim ayı grafiklerine bakıldığında 2017 yılından itibaren barajlardaki su seviyesinin düşüş eğrisinde olması dikkat çekiyor. 

Barajlar kuruma noktasına geldi
İstanbul'un su ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Kazandere ile Pabuçdere (Kırklareli) barajları da kuruma noktasına geldi. Doluluk oranı Pabuçdere'de 8,24'e; Kazandere ise yüzde 3,76'ya kadar geriledi. 10 Nisan 2020 tarihinde, Kazandere Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 36.65, Pabuçdere'de seviyelerindeydi.

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