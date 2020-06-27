BIST 114.668
DOLAR 6,86
EURO 7,69
ALTIN 390,68
HABER /  YEREL

İstanbul Bahçelievler'de bir binada patlama meydana geldi

Anadolu Ajansı

Bahçelievler ilçesi Soğanlı, Mimar Sinan Caddesi'nde bulunun bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Büyük bir şiddetle meydana gelen patlama sonrası ortalık savaş alanına döndü.

Abone ol

Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir binanın giriş katında, saat 04.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.

Yükselen alevlerin oluşturduğu dumanlar megakent İstanbul'un çeşitli noktalarından görülürken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bodrum katta çıkan yangın kısa sürede çevredeki diğer iş yerlerine de sıçradı. Çok sayıda polis ekibi geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. İlk belirlemelere göre yürekleri ağza getiren patlamada can kaybı ve yaralanma yok.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Muğla'da 18 yaşındaki gencin feci ölümü
Cemal Enginyurt'tan Arınç'a sert sözler
Polis kılığında 800 bin lira dolandırdılar
ABD'de felaket! 2 bin 515 kişi daha öldü
Marmara için tehlike sinyali: 7’nin üzerinde deprem olabilir
Selde kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı
ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'den Gazze Şeridi'ne hava saldırısı
Vali Yerlikaya'dan sınava girecek öğrencilere mesaj
Diyarbakır’da kötü koku gelen bir daireden erkek cesedi çıktı
Mark Rutte: Türkiye'ye gitmek akıllıca değil
Yaşlı kadın yeni dökülen beton yolu kullanılamaz hale getirdi
Kıyamet gününde Allah'ın yüzüne bakmayacağı 3 kişi 3 büyük günah nedir?
Yorumlar