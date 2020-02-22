İstanbul Bağdat Caddesi'nde akıl almaz kaza! 1 kişi ağır yaralandı

Kaza, saat 02.45 sıralarında Kadıköy ilçesi, Erenköy Mahallesi, Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İçerisinde bir tek sürücüsünün bulunduğu tahmin edilen 34 JK 2165 plakalı otomobil, Bostancı'dan Kadıköy istikametine suratlı bir şekilde seyir halindeydi.

Sürücü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki bir bankta oturan ve iddiaya göre nişanlı oldukları belirtilen genç çifte hızlı bir şekilde çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yerinden sökülüp parçalara ayrılan bankın üzerindeki iki kişiden birisi olduğu tespit edilen Cansu Safi ağır yaralanırken nişanlısı olduğu söylenen kişi kazadan hafif yara alarak kurtuldu. Suratının bir hayli fazla olduğu anlaşılan otomobil ise bankı yerle bir ettikten sonra ara sokaktan caddeye çıkmak isteyen ve içerisinde üç kişinin bulunduğu beyaz bir otomobile yandan çarparak durabildi.

O otomobildeki bir kişi de kazada hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ve sonrasında yaşanan can pazarı kazanın meydana geldiği noktayı çok net bir şekilde gören iş yerinin güvenlik kamerasına dakika dakika böyle yansıdı.

Öylesine büyük bir ses duyuldu ki vatandaşlar sokağa indi

Otomobilin kaldırıma çıkması, bankı yerle bir edip, sokakta seyir halindeki bir başka otomobile yandan aşırı hızlı bir şekilde çarpması öylesine büyük bir ses çıkarttı ki çevre binalarda yaşayan bir çok vatandaş evlerinin pencerelerinden ve olay yerinin kenarından kaza yerini meraklı gözlerle izledi. Polis ekipleri ise kazaya ait her bir delili büyük bir titizlikle inceledi.