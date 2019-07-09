İstanbul Bağcılar'da otomobili böyle kenara çektiler

İSTANBUL Bağcılar Dr. Sadık Ahmet Caddesi ile 712. Sokak kesişiminde bir sürücü otomobilini yol kenarına hatalı şekilde park etti. Bu sırada devlet hastanesi istikametine giden İETT otobüsü hatalı park edilen otomobil nedeniyle yolda kaldı.