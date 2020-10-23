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İstanbul Bağcılar'da kedinin saldırısına uğrayan adam hayatının şokunu yaşadı

İSTANBUL Bağcılar'da köpeğini gezdirmeye çıkan bir şahıs, kedinin hışmına uğradı. Köpeğini kucağına alarak kediden kaçmaya çalışan şahsın o anları, sosyal medyada en çok izlenenler arasında yer aldı.

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Bağcılar Barbaros Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda; köpeğini gezdirmek için dışarı çıkan bir adam, kedinin saldırısına uğradı. Kedinin saldırısı ile hayatının şokunu yaşayan şaşkın adam, köpeğini de alarak kaçmak istedi. Bunun üzerine kedi, adamın üzerine atlayarak adamın kucağında bulunan köpeğe de saldırdı. Bir süre köpeği ile birlikte kediyle mücadele eden adamın yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Vatandaşların da araya girmesiyle kedi; adam ve köpeğinden ayrıldı. Kedinin olay yerinden zor uzaklaştırılması ise dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan; yaşanılan tüm bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; kedinin bir anda adama ve köpeğine saldırması ile devamında yaşanılanlar yer aldı. Görüntüler, kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasında yer aldı. Binlerce kişi tarafından paylaşılarak espri konusu yapıldı.

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