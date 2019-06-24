İstanbul Bağcılar'da iş yeri yangını mahalleliyi sokağa döktü
Demirören Haber Ajansı
İSTANBUL Bağcılar'da 5 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binadan maddi hasar oluştu.
İSTANBUL Bağcılar'da bir binanın giriş ve bodrum katlarında bulunan tekstil atölyesinde çıkan yangın üst katlardaki evlere sıçramadan söndürüldü. Binada büyük çapta hasara yol açan yangın, paniğe kapılan mahalle sakinlerini de sokağa döktü.
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Mahmutbey Mahallesi, 2603 Sokaktaki 5 katlı bir apartmanın giriş ve bodrum katlarında bulunan tekstil atölyesinde henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan yangın çıktı.
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Tekstil malzemelerinin kolayca tutuşması nedeniyle kısa sürede büyüyen yangını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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