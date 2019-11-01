İstanbul Avcılar'da iş adamına silahlı saldırı

İSTANBUL Avcılar D-100 bağlantı kara yolundan Petrol Ofisi Caddesi'ne girerek Ambarlı yönüne giden 34 TV 3313 plakalı lüks cipi ile gelen Turgay Çolakoğlu'nu takip eden bir motosikletli kişi tabanca ile peş peşe ateş etmeye başladı.