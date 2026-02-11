İstanbul, Ankara ve Antalyalılar dikkat! Soğuk, kar ve sel etkili olacak...
Meteoroloji ve uzmanlardan üst üste uyarı yapıldı. Yurt genelinde hava sıcaklıkları biraz olsun mevsim normallerine dönerken 7 kente sarı kodlu uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporuna göre, bugün Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile bazı İç Anadolu illerinde yağışlar etkili olacak. Yağışların; Osmaniye, Hatay, Ardahan, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceği tahmin edilirken, 7 il için "sarı kodlu" uyarı yayımlandı.
SICAKLIKLARDA OLAĞANDIŞI ARTIŞ
Bugün İstanbul'da 10 derece ölçülen sıcaklığın Cuma günü 16 dereceye, Pazar günü ise 20 dereceye çıkması öngörülüyor. Pazar günü "Afrikalı yalancı bahar" olarak adlandırılan sistemle birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin 14-15 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Tahminlere göre Pazar günü; Kocaeli ve Sakarya 25, Bursa ve Zonguldak 24, Ankara ise 19 dereceyi görecek.
ÇIĞ VE SEL TEHLİKESİNE DİKKAT
Sıcaklık artışıyla birlikte Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde hızlı kar erimeleri ve çığ riski oluşabileceği uyarısı yapıldı. Ayrıca kuvvetli sağanak beklenen bölgelerde sel, su baskını ve heyelan riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Kıyı Ege'de ise rüzgarın saatte 60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.