İstanbul, Ankara ve Antalyalılar dikkat! Soğuk, kar ve sel etkili olacak...

SICAKLIKLARDA OLAĞANDIŞI ARTIŞ

Bugün İstanbul'da 10 derece ölçülen sıcaklığın Cuma günü 16 dereceye, Pazar günü ise 20 dereceye çıkması öngörülüyor. Pazar günü "Afrikalı yalancı bahar" olarak adlandırılan sistemle birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin 14-15 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Tahminlere göre Pazar günü; Kocaeli ve Sakarya 25, Bursa ve Zonguldak 24, Ankara ise 19 dereceyi görecek.