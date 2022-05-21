İstanbul Adalar merkezli 7.5 büyüklüğünde depremle sallandı enkaz altında arama yapıldı AFAD'ın tatbikatı gerçek gibiydi
İSTANBUL'un deprem felaketinde yaşanabileceklere karşı AFAD tatbikat yaptı. İstanbul Valiliği koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Adalar merkezli 7,5 büyüklüğünde deprem senaryosu üzerinden masa başı uzantılı İstanbul Tahliye Yerleştirme ve Barınma Tatbikatı gerçekleştirildi.
İstanbul’da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, “2022 Afet Tatbikat Yılı” çerçevesinde “Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatı" gerçekleştirildi. Senaryo gereği İstanbul, Adalar merkezli 7.5 büyüklüğündeki depremle sallandı. Dev tatbikat Kağıthane merkezli 18 noktada eş zamanlı gerçekleştirildi. Dev tatbikatı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da izledi. Bakan Soylu, "İstanbul'da metrekare olarak kişi başına düşen toplanma alanı neredeyse 2,5 katı üzerine getirildi" dedi.
AFAD tarafından afetlere karşı dirençli toplum oluşturma vizyonuyla Türkiye'de yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlara etkin müdahalede görev alacak kişileri bir araya getirmek, birlikte çalışma kültürünü geliştirmek, koordinasyon içerisinde hareket etme kabiliyetini kazanmak ve toplumda farkındalık oluşturmak gibi amaçlar için “Afet Tatbikat Yılı 2022” çerçevesinde İstanbul genelinde Kağıthane merkezli geniş çaplı bir deprem tatbikatı gerçekleştirildi.
İstanbul senaryo gereği depremle sallandı
Senaryo gereği İstanbul Adalar merkezli 7.5 büyüklüğünde depremoldu. İstanbul genelindeki 39 ilçenin tamamı depremden farklı düzeyde etkilendi. Ardından Tahliye Planlama ve Yerleştirme Çalışma Grubu planları doğrultusunda saha tatbikatı yapıldı.
Tatbikat Kağıthane merkezli olmak üzere İstanbul’un 18 noktasında eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Tatbikatta 13 afet grubu, 24 ilden yerel destek ekipleri, AFAD Gönüllüleri ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 5 bin personel görev aldı. Ayrıca mobil koordinasyon tırları, ağır tonaj arama ve kurtarma araçları, mobil harekat merkezi, görüntü aktarım aracı, helikopter, bot; İHA, JİKU gibi 500 aracın da katılımıyla tatbikata destek sağlandı. Tatbikatta devreye alınan “AFAD Anlık Görüntü Aktarım Sistemi” ile afet alanının tüm boyutlarını hemen görmek ve anlık müdahalede bulunabilmek üzere araç ve yaka kameraları, JİKU, İHA, dron, helikopter, Yıldız haberleşme görüntüleri ile kent güvenlik kamera görüntüleri kullanıldı.