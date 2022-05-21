İstanbul Adalar merkezli 7.5 büyüklüğünde depremle sallandı enkaz altında arama yapıldı AFAD'ın tatbikatı gerçek gibiydi

Tatbikat Kağıthane merkezli olmak üzere İstanbul’un 18 noktasında eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Tatbikatta 13 afet grubu, 24 ilden yerel destek ekipleri, AFAD Gönüllüleri ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 5 bin personel görev aldı. Ayrıca mobil koordinasyon tırları, ağır tonaj arama ve kurtarma araçları, mobil harekat merkezi, görüntü aktarım aracı, helikopter, bot; İHA, JİKU gibi 500 aracın da katılımıyla tatbikata destek sağlandı. Tatbikatta devreye alınan “AFAD Anlık Görüntü Aktarım Sistemi” ile afet alanının tüm boyutlarını hemen görmek ve anlık müdahalede bulunabilmek üzere araç ve yaka kameraları, JİKU, İHA, dron, helikopter, Yıldız haberleşme görüntüleri ile kent güvenlik kamera görüntüleri kullanıldı.