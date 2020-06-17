İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi satışa çıkarıldı açık artırma usulüyle satılacak

Akaryakıt ve su tankeri en pahalıları

5 atık toplama, 1 akaryakıt ve 1 su tankerinden oluşan gemilerin fiyatları ise 120 bin lira ile 18 bin 500 lira arasında değişiyor. Gemiler Gürpınar ve Ahırkapı açıklarında demirlemiş durumda bekliyor. Onur-1 isimli akaryakıt gemisinin fiyatı 120 bin ira ile en yüksek olan.