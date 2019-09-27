İstanbul 5.8 ile sarsılırken Şeyma Subaşı elini poposuna koyup fotoğraf paylaştı Çok kızdırdı
5.8 ile sarsılan istanbul depremi vatandaşın yüreğini ağzına getirirken Şeyma Subaşı, Instagram hesabından mini elbiseli pozunu paylaştı. Tabi ki insanlar korku içerisindeyken Şeyma'nın bu pozu paylaşması takipçilerini çok kızdırdı.
İstanbul'u sarsan 5.8'lik deprem Türk halkını oldukça korkuttu. Kent genelinde şiddetli şekilde hissedilen sarsıntı sonrası 4.1 ve 4.0 büyüklüğünde sarsıntılar da kaydedildi. Depremi hisseden binlerce insan korku dolu anlarını yayınlarken en ilginç paylaşım ise Şeyma Subaşı'dan geldi.
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Mini kırmızı elbiseli poz
Şimdilerde yurt dışında tatilde olan Şeyma Subaşı ise Türk halkı diken üstündeyken mini kırmızı elbiseli pozunu paylaştı.
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Takipçilerini kızdırdı
Subaşı'nın depremle ilgili bir paylaşım yapmayarak günlük yaşantısına devam etmesi de takipçilerini kızdırdı.
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Subaşı'nın depremle ilgili bir paylaşım yapmayarak günlük yaşantısına devam etmesi de takipçilerini kızdırdı.
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