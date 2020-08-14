İstanbu'da 5 yaşındaki çocuk oyun oynarken 4'üncü kattan düştü
Esenyurt'ta 5 yaşındaki erkek çocuğu, 4'üncü kattaki evinin terasında oynarken aşağıya düştü. Küçük çocuğun ağır yaralandığı olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
İSTANBUL Esenyurt Pınar Mahallesi 1282'nci Sokak'ta yaşanan olayda; edinilen bilgiye göre, Suriyeli 5 yaşındaki Salih Abdo 4'üncü katta bulunan evlerinin terasında oyun oynarken tarağı sokağa fırlattı.
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Tarağı atmasının birkaç saniye sonrası çocuk da metrelerce yüksekten aşağıya düştü.
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Olayı gören çevredeki vatandaşlar, ağır yaralı çocuğa yardım etti.
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Olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Abdo'yu Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırdı.
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