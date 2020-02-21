İşsizler Google'da 'iş bulma duası' arıyor 'mucize dua', 'dua et iş bul' ticareti

Türkiye'de işsiz sayısı her geçen gün yükselirken Google'da en çok arananlar listesine "iş bulma duası" da girdi. İnternette de 'mucize dua' veya 'dua et iş bul' isimli sayfalar artmaya başladı.

Ekonomik krizin etkisindeki Türkiye'de işsiz sayısı her gün artarken, Google'da en çok arananlar listesine "iş bulma duası"nın girmesi dikkat çekti. Google’da “iş bulma duası” aramalarıyla TÜİK’in açıkladığı genç işsizlik oranı paralel bir artış gösteriyor.

Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri işsizlik. Genç işsiz sayısı her geçen gün artarken açıklanan son verilere göre Türkiye'de kasım ayında işsiz sayısı 327 bin kişi artarak 4 milyon 308 bin kişi oldu. Yine Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) verilerine göre, 2019 yılında işsizlik ödeneği için başvuranların sayısı 2018’e kıyasla yüzde 19.8 artarak 1 milyon 955 bin 41 kişiye ulaştı. Vatandaşın işi de dualara kaldı. İş bulma duası Google'da en çok arananlar listesine girdi.

TÜİK'in oranıyla birbirini yakından takip ediyor

İşsizler iş bulmak için ümidini “iş bulma duası” ile aramaya başladı. Google’da “iş bulma duası” aramalarıyla TÜİK’in genç işsizlik oranı birbirini yakından takip ediyor. İşsizlik oranları artıkça iş bulma duasını arayanlar da artıyor. İşsizlik oranının azalmasıyla “iş bulma duası” aramaları azalıyor.

Google'da 1 milyon 600 bin iş bulma duası aranmış

Google’a iş bulma duası yazınca yaklaşık 1 milyon 600 bin arama sonucu çıkıyor. Sonuçlar işsizleri muhtelif dualara götürüyor. Bu “mucize dua” veya “dua et iş bul” adıyla açılan sayfaların videoları yüz binlerce kez izleniyor. Örneğin nazarduasi.gen.tr sitesinde iş bulma duası şu şekilde tanımlanmış:

İşsizlere neler öneriliyor?

“İş bulma duası, uzun süre iş bulamayanların yada işini değiştirip daha iyi imkanlarda iş arayanların okuyacağı bir duadır. Günümüzde insanlar iş seçimi çok yapmaya başlamışlardır. Rızkın nerede olacağını tayin etmeye çalışmak yanılgı oluşturabilir. İş bulma duası çok iyi bir iş çıkarma manasında okunmamalı. Rızkı kazanabileceğiniz bir iş bulduğunuzda razı gelmelisiniz. Bu işe başladıktan sonra başka bir iş bakmamalısınız. Yoksa sürekli orası ‘’güzel değil, burası böyle değil’’ gibi vesveseler ile hata yaparsınız ve sıkıntı çekersiniz.”