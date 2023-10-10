İsrail'in tarihi şoku

ABD’de 11 Eylül 2001 Salı günü sabah saatlerinde İkiz Kuleler’in vurulması, CIA’in itibarının yerle bir olmasına neden olmuştu.

Dünyanın en güçlü istihbarat servislerinden biri olan CIA, İkiz Kuleler’e yapılacak saldırının istihbaratını alamamıştı. Şimdilerde MOSSAD’ın Hamas’ın saldırısına dair gerekli istihbaratı alamadığı gibi.

Hamas, İsrail ablukasında olan Gazze’de paramotorlarla duvarları aşıp, İsrail’i vurmayı başardı. Öncesinde de sızdırdığı hücrelerle İsrail’de karakolları bastı, İsrailli askerleri esir aldı, sivilleri kaçırdı. Hamas ilk defa Gazze’de değil, kendi topraklarında İsrail’e ağır darbe vurdu.

Abluka altındaki Gazze 07 Ekim 2023 Cumartesi sabahı İsrail’e yoğun füze saldırısı başlattı. İsrail’in dünyaca ünlü ‘Demir Kubbe’si kevgire çevrildi. Hamas’ın füzeleri engellenemedi. Filistin halkının tam 75 yıldır yaşadığı derin korkuyu bu defa İsrail halkı yaşadı. İsrail tarihinin en büyük şoklarından birini yaşadı. Ağır darbe aldı. İsrail MOSSAD ve Demir Kubbenin çöküşünü gördü.

Tabi ki Hamas’ın saldırısının zamanlaması ve sivillere yönelik şiddeti tartışılacak, konuşulacak.

“İsrail’in sivili, Filistin’in sivili” ayrımı yapılmaz.

“Onlar da daha önce sayısız sivili öldürmüştü” denilemez.

TÜRKİYE’nin POZİSYONU NE OLDU ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin için İsrail’e, 29 Ocak 2009 tarihinde İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu panelinde “One Minute” demiş bir lider.

İsrail’in Filistin’e yönelik yapmış olduğu haksızlıklara en ağır eleştirileri getiren lider tartışmasız Erdoğan oldu. İsrail zulmüne karşı her zaman sesini yükseltti, dik duruşundan hiç taviz vermedi. Filistin’in acısını yüreğinde taşıyan ve İslam dünyasında destek bulmasını sağlayan tek lider oldu.

Daha yakın tarihte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Eylül’de New York’ta Birleşmiş Milletler ( BM ) Genel Kurulu’na hitap etti. Erdoğan “Dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür” mesajını 13. kez yeniledi. BM üyesi olan ülkeler Rusya Ukrayna savaşında konsolos luklarına Ukrayna bayrağı asarak masum olanın yanındayız mesajını verdi. Bu ülkelerden olan Almanya, İngiltere aynı hassasiyeti Filistin için neden göstermiyor? Gösteremiyor ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail ve Filistin devlet başkanlarıyla telefonda konuşarak itidal çağrısı yaptı. Çözümün adresini gösterdi. “Sorunun temelinde Filistin meselesi bulunuyor. Bu mesele çözülmedikçe bölge barışa hasret kalacaktır. İki devletli çözümün muhafazası önemlidir. 67 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan Filistin devleti ertelenemez ihtiyaçtır” dedi.

Erdoğan için “Ey İsrail” demek daha kolay olan. Derdi de. En sert çıkışı yapar, en sert söylemi ifade ederdi. Cesaretine ve cesur duruşuna hepi miz şahidiz. Ama yapmadı. Çünkü Türkiye hem İsrail’le hem Filistin’le konuşabilen tek ülke. Arabuluculuk için Türkiye devreye girebilir. Bunu hem Filistin hem İsrail tarafı talep edebilir.

O nedenle Türkiye pozisyonunu konusunda dikkatli ve hassas davranı yor. Katar, Suudi Arabistan, Mısır, İran, Filistin, ABD, Ürdün ve İspanya dışişleri bakanları ile durum kritik edildi. Türkiye savaşın bitmesi için büyük çaba gösteriyor.

ARAMIZDA KALSIN İMAMOĞLU

CHP İstanbul İl Kongresi’nde Ekrem İmamoğlu’nu konuşması boyunca dinledim.

Etkili bir konuşma yapmaya çalışıyordu. Sesinin tonu, beden dilini kullanma hali. Salonu etkilemeye, coşturmaya ve sloganlarla inletmeye çalışıyordu. Aşırı bağırtkan ses tonu ve ellerini kollarını bir yere sığdıra mama hali rahatsız ediciydi.

Konuşmasının en coşkulu yerinde sesini son ses açarak; şöyle bağırdı İmamoğlu:

“2024’te yerel seçimleri kazanıyoruz. Sonra 2028’de cumhurbaşkanlığını kazanıyoruz”.

“İstanbul’u almak demek, Genel Başkanlığı almak, Türkiye’yi almaktır”.

Salon coştu bu sözler üzerine.

Bana inandırıcı ve samimi gelmedi. Çünkü Kılıçdaroğlu’da Cumhurbaş kanı adayı olduğu seçimde melodili bir şekilde

“KA-ZA-NI-YO-RUZ” diyordu.

Amaaa KA-ZA-NA-MA-DI-NIZZZZZ.