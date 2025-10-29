BIST 10.871
İsrail'in katliamında ağır bilanço! En az 100 şehit!

İsrail'in Gazze'de geçtiğimiz saatlerde gerçekleştirdiği katliama ilişkin yazılı açıklamada bulunan Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail ordusunun 12 saatten az bir süre 35'i çocuk, 100'den fazla Filistinliyi katlettiğini duyurdu.

Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, "12 saatten daha kısa bir süre içinde İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi'nde korkunç katliamlar icra etti" ifadelerini kullandı.

ŞEHİTLERDEN 35'İ ÇOCUK!

İsrail ordusunun düzenlediği saldıralar sonucu 35'i çocuk, 100'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktaran ve katliamların "arabulucular ile uluslararası toplumun gözü önünde" gerçekleştiğine dikkati çeken Basal, uluslararası toplumun buna sessiz kaldığını, 2 yıldan fazla süredir akan kanı durdurmak için hiçbir gerçek adım atılamadığını savundu.

ATEŞKES YENİDEN UYGULANDI!

Salı günü akşam saatlerinde Gazze Şeridi'ne yoğun bir hava ve topçu bombardımanı başlatan İsrail ordusu, bugün ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde konuşlanan güçlerine yöneltilen ve bir askerin ölümüne yol açan silahlı saldırıya bu bombardımanla karşılık verdiğini iddia ederken, Hamas ise saldırıyla herhangi bir bağlantısının olmadığını açıklamıştı.

