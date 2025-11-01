BIST 10.972
DOLAR 42,06
EURO 48,56
ALTIN 5.412,39
HABER /  DÜNYA

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 48 saatte 22 artarak 68 bin 858'e çıktı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 48 saatte 22 artarak 68 bin 858'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 48 saatte, 22 artarak 68 bin 858'e yükseldi.

Abone ol

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 48 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere, enkazdan çıkarılan 17 kişi ile yeni saldırılarda hayatını kaybeden 5 kişinin cansız bedeni ve 9 yaralının ulaştığı aktarılan açıklamada, ateşkesin başlamasından bu yana toplam 226 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, ateşkesten bu yana 594 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 499 cansız bedenin çıkarıldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 68 bin 858'e yaralıların sayısının 170 bin 664'e ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in teslim ettiği 225 cenazeden yakınları tarafından kimlikleri tespit edilenlerin sayısının da 193'e çıktığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Araç satışı yaparken cübbe giyen kişi hakkında suç duyurusu
Araç satışı yaparken cübbe giyen kişi hakkında suç duyurusu
Yeni sistem 60 ilde devreye girecek! Kesintisiz iletişim sağlanacak
Yeni sistem 60 ilde devreye girecek! Kesintisiz iletişim sağlanacak
Beşiktaş'a acı haber! Hikmet Çapanoğlu hayatını kaybetti
Beşiktaş'a acı haber! Hikmet Çapanoğlu hayatını kaybetti
Hakan Fidan'dan net mesajlar! 'Barış için ön cephelerde olmaya devam edeceğiz'
Hakan Fidan'dan net mesajlar! 'Barış için ön cephelerde olmaya devam edeceğiz'
Ticaret Bakanlığından patates fiyatlarına ilişkin açıklama
Ticaret Bakanlığından patates fiyatlarına ilişkin açıklama
Ehliyet yenilemek için verilen süre doldu! Hepsi iptal edildi 500 kat daha fazla para ödeyecekler
Ehliyet yenilemek için verilen süre doldu! Hepsi iptal edildi 500 kat daha fazla para ödeyecekler
Yarınki tramvay seferlerinde değişiklik yapıldı
Yarınki tramvay seferlerinde değişiklik yapıldı
Süre 5 aya uzatılmıştı: Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor
Süre 5 aya uzatılmıştı: Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor
Galatasaray-Trabzonspor derbisinin VAR'ı açıklandı
Galatasaray-Trabzonspor derbisinin VAR'ı açıklandı
Tanzanya'da Samia Suluhu Hassan cumhurbaşkanı seçildi
Tanzanya'da Samia Suluhu Hassan cumhurbaşkanı seçildi
Sındırgı'daki hasar tespit çalışmaları tamamladı! Bakan Kurum açıkladı
Sındırgı'daki hasar tespit çalışmaları tamamladı! Bakan Kurum açıkladı
Beşiktaş 17 Yaş Altı Akademi Takımı'nın teknik sorumlusu Hikmet Çapanoğlu vefat etti
Beşiktaş 17 Yaş Altı Akademi Takımı'nın teknik sorumlusu Hikmet Çapanoğlu vefat etti