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İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu ile ilgili flaş gelişme! Filistin'de sivil şehit sayısı artıyor

İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu ile ilgili flaş gelişme! Filistin'de sivil şehit sayısı artıyor

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne karadan girildiğini duyurmasından ardından bölgede sabahın ilk ışıklarına kadar patlama sesleri kesilmedi. Dünyayı tedirgin eden gelişmenin arkasından başka bir hinlik çıktı. Öte yandan son dakika gelen bilgisine göre; İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 122'ye yükseldi. Türkiye ve birkaç Müslüman ülke dışında dünya hala sessiz. İşte yaşananlar...

İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu ile ilgili flaş gelişme! Filistin'de sivil şehit sayısı artıyor

İsrail-Filistin çatışmasından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İsrail dün gece kara harekatı başlattığını duyurmasının ardından bu iddia kısa süre sonra yalanlanmıştı. Hatta bunun bir 'tercüme hatasından' kaynaklandığı öne sürülmüştü. Ancak çok geçmeden işin gerçeği ortaya çıktı. İsrail savaş uçakları gün içinde abluka altındaki Gazze Şeridi'ni bombalarken, İsrail Başbakanı Netenyahu'dan da yeni tehditler geldi. 

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İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu ile ilgili flaş gelişme! Filistin'de sivil şehit sayısı artıyor

Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını açıklayan ancak dakikalar sonra geri adım atan İsrail, abluka altında tuttuğu bölgeyi gece boyunca bombardımana tuttu.İsrail ordu (IDF) sözcüsü Jonathan Conricust, gece yarısı düzenlediği basın toplantısında birliklerin Filistin toprağı Gazze'ye girdiğini söyledi ancak kısa sürede açıklamanın gerçek olmadığı ortaya çıktı.

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İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu ile ilgili flaş gelişme! Filistin'de sivil şehit sayısı artıyor

Haaretz ve Economist için çalışan gazeteci Anshel Pfeffer, "Son birkaç saatte birbiriyle çelişen açıklamaların ardından İsrail ordusunun şu anki duruşu Gazze Şeridi’nin içinde askerlerinin olmadığına dair" dedi.

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İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu ile ilgili flaş gelişme! Filistin'de sivil şehit sayısı artıyor

İsrail'in alçak planı 
Yapılan açıklamada 'kara harekatı başladı' haberlerinin nedeni olarak 'tercüme hatası' gösterildi. Ancak gelen son haberler bunun bilinçli bir hamle olduğuna işaret ediyor.

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