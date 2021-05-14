İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu ile ilgili flaş gelişme! Filistin'de sivil şehit sayısı artıyor

İsrail-Filistin çatışmasından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İsrail dün gece kara harekatı başlattığını duyurmasının ardından bu iddia kısa süre sonra yalanlanmıştı. Hatta bunun bir 'tercüme hatasından' kaynaklandığı öne sürülmüştü. Ancak çok geçmeden işin gerçeği ortaya çıktı. İsrail savaş uçakları gün içinde abluka altındaki Gazze Şeridi'ni bombalarken, İsrail Başbakanı Netenyahu'dan da yeni tehditler geldi.