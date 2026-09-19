İsrail'in Gazze'de bir araca düzenlediği saldırıda 1 Filistinli öldü, 7 kişi yaralandı

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir aracı hedef aldı.

Saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Böylece İsrail ordusunun sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 3'e yükseldi.

İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) daha önce Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetmişti.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinli bir kız çocuğu da yaşamını yitirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının İsrail tarafından ihlal edilmesi sonucu şu ana kadar 1386 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 784 kişi yaralandı.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 73 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 174 binden fazla kişi yaralandı. Saldırılarda Gazze'deki altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.