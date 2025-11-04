İsrail'e göre vadedilmiş topraklarda hangi ülkeler var? Kur'an'da cevabı verilmiş...
Hem dini bir kavram, hem de siyasi bir düşünceye dönüşmüş bir ideoloji olan vaat edilmiş topraklar hangi ülkeleri kapsıyor? İşte İsrail'in uğrunda terör estirdiği vaat edilmiş topraklar iddiası...
İSRAİL'İN İDDİASI OLAN VAAT EDİLMİŞ TOPRAKLARDA HANGİ ÜLKELER YER ALIYOR?
İsrail, tarih boyunca “vadedilmiş topraklar” söylemini kendi lehine çevirerek siyasî ve askerî politikalarının merkezine yerleştirdi. Tevrat’taki tarihî bir vaadi mutlak mülkiyet iddiasına dönüştüren bu anlayış, zamanla ideolojik bir genişleme aracı haline geldi.
Bu düşünce İsrail’in yalnızca kendi sınırlarını değil, çevresindeki toprakları da “tanrısal hak” olarak görmesine yol açtı.
VAAT EDİLMİŞ TOPRAKLAR DİYEREK ORTADOĞI'DA TERÖR ESTİRİYOR!
Bu inanç doğrultusunda hareket eden İsrail yönetimleri, özellikle Filistin başta olmak üzere bölgedeki birçok ülkeye yönelik saldırılarla Ortadoğu’da istikrarsızlığın ve şiddetin ana kaynağı haline geldi. Askerî operasyonlar, işgaller ve sivil kayıplarla dolu bu süreç, dinî bir metnin siyasi amaçlarla nasıl suistimal edilebileceğini en açık şekilde gözler önüne serdi.
Böylece “vadedilmiş topraklar” söylemi, hem bölgesel barışın önündeki en büyük engellerden biri hem de İsrail’in saldırgan politikalarının bahanesi oldu.
KUR'AN-I KERİM KESİN BİR ŞEKİLDE REDDEDİYOR!
Kur’an-ı Kerim ise bu anlayışı temelden reddeder. İsrailoğullarına geçmişte bazı toprakların vaad edilmiş olduğu kabul edilse de, bu vaadin itaat ve adalet şartına bağlı olduğu açıkça belirtilir. Kur’an’a göre hiçbir milletin yeryüzünde ebedî mülkiyet hakkı yoktur; “Yeryüzüne salih kullarım varis olacaktır” (Enbiya, 21:105) ayeti, toprağın yalnızca adil ve dürüst insanlara ait olabileceğini bildirir.
Kur’an, toprakların veya mülkün belli bir ırka değil, salih (adil ve dürüst) insanlara ait olacağını bildirir. Dolayısıyla Kur’an, İsrail’in bugünkü “ilahi hak” iddiasını değil, tam tersine bu iddianın geçersizliğini vurgular.
Bu da “Yaratıcı, yalnız İsrailoğullarına toprak verdi” düşüncesini tamamen reddeder.