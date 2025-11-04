İsrail'e göre vadedilmiş topraklarda hangi ülkeler var? Kur'an'da cevabı verilmiş...

VAAT EDİLMİŞ TOPRAKLAR DİYEREK ORTADOĞI'DA TERÖR ESTİRİYOR!

Bu inanç doğrultusunda hareket eden İsrail yönetimleri, özellikle Filistin başta olmak üzere bölgedeki birçok ülkeye yönelik saldırılarla Ortadoğu’da istikrarsızlığın ve şiddetin ana kaynağı haline geldi. Askerî operasyonlar, işgaller ve sivil kayıplarla dolu bu süreç, dinî bir metnin siyasi amaçlarla nasıl suistimal edilebileceğini en açık şekilde gözler önüne serdi.

Böylece “vadedilmiş topraklar” söylemi, hem bölgesel barışın önündeki en büyük engellerden biri hem de İsrail’in saldırgan politikalarının bahanesi oldu.