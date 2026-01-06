BIST 11.910
İsrail'den Somaliland provokasyonu! Meğer geçen ay...

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Tel Aviv'in geçen ay tanıdığı Somaliland bölgesini ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Yerel basında yer alan haberde, Tel Aviv'in tanıma kararı sonrası Saar'ın Somaliland'e gittiği kaydedildi.

Saar'ın Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland Bölgesi Başkanı Abdirahman Mohamed Abdillahi ile bir araya gelmesinin beklendiği ifade edildi.

Görüşme sonrası Abdillahi ve Saar'ın ortak basın toplantısı düzenlemesinin beklendiği kaydedildi.

Saar, Tel Aviv'in tanıma kararı sonrası Somaliland'i ziyaret eden ilk İsrailli yetkili oldu.

İsrail Dışişleri Bakanlığından ise Saar'ın Somaliland ziyaretine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

Muhabir:Mustafa Deveci

