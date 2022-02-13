İsrail'den Puma'ya Filistin'i desteklediği için boykot

"Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) Hareketi, "işgal altındaki Filistin topraklarında kurulan yasa dışı yerleşim birimlerine dolaylı destek verdiği gerekçesiyle" dünyaca ünlü spor malzemeleri ve giyim şirketi Puma'ya karşı boykot kampanyası başlattı.

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BDS, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "BoycottPuma" etiketiyle başlattığı ve 2018 yılından bu yana Alman markası Puma'ya karşı altıncı kez gerçekleştirdiği boykot kampanyasına katılım çağrısında bulundu.

Hareketin Facebook hesabından yapılan açıklamada da kampanyanın, "Filistin halkına yönelik suçlar işleyen ve yerleşim birimleri inşa eden sömürgeci İsrail yönetimiyle iş birliği içinde olan şirkete baskı yapma" amacı taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, "Katar Kulübü'nün Puma şirketiyle sözleşmesini yenilememe niyetinde olduğunu açıklaması, Malezya'nın en büyük üniversitesinin okulun futbol takımı için Puma ile yaptığı sponsorluk anlaşmasını sona erdirmesi ve İngiliz futbol kulübü Chester'ın şirketle sözleşme yapmama kararı almasının" da kampanya kapsamında elde edilen başarılardan olduğuna dikkat çekildi.

Puma'nın İsrail Futbol Federasyonu'yla sözleşmesi haziranda sona erecek

Şirketin, "çalınan Filistin topraklarında kurulu sömürgeci kulüplerin de içinde yer aldığı İsrail Futbol Federasyonu'na sponsorluk yaptığı" aktarılan açıklamada, Puma'nın, işgal altındaki topraklarda mağazası olan İsrailli bir distribütörle sözleşmesi olduğu bilgisi verildi.



Açıklamada ayrıca, Puma'nın İsrail Futbol Federasyonu ile sözleşmesinin Haziran 2022'de sona ereceği, bu kapsamda Filistin halkının haklarının ihlaline destek veren mevcut pozisyonundan vazgeçme şansı bulunduğu kaydedildi.

BDS, Eylül 2021'de düzenlediği benzer bir kampanya çerçevesinde, dünya genelinde 50'den fazla şehirde şirket ofisleri ve mağazaların önünde etkinlik ve gösteriler gerçekleştirildiğini, "BoycottPuma" adıyla açılan etiketin 16 milyondan fazla kişiye ulaştığını bildirdi.