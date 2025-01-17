İsrail'den Gazze'de ateşkes kararıyla ilgili yeni açıklama

İsrail'in Hamas ile anlaşmaya vardığı ateşkes kararı için İsrail Dışişleri Bakanlığından İsrail Dışişleri'nden "Hükümet anlaşmayı onaylamak için daha sonra toplanacak." açıklaması geldi.

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Gazze'de anlaşmaya varılan ateşkes kararı, İsrail kabinesince henüz onaylanmadı. Başbakan Binyamin Netanyahu Hamas'ın yeni taleplerde bulunduğunu öne sürdü ancak Hamas'tan bu iddiaya ret geldi.

Netanyahu’nun ofisinden bugün erken saatlerde yapılan açıklamada “rehinelerin serbest bırakılması için bir anlaşmaya” varıldığı ve güvenlik kabinesine günün ilerleyen saatlerinde toplanma talimatı verdiği belirtildi.

Gelen son dakika haberlerine göre İsrail ateşkesi bugün de oylamayacak.

İsrail Dışişleri'nden "İsrail güvenlik kabinesi bugün toplanacak, hükümet anlaşmayı onaylamak için daha sonra toplanacak." açıklaması geldi.