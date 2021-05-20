İsrail'den ateşkes kararı! 24 saat içinde...

Dünya, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin abluka altındaki Gazze için ateşkes kararıyla toplandı. Saat 19.00'da bir araya gelen kabine, ateşkesi oylayarak kabul etti.Abone ol
İsrail Güvenlik Kabinesi, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tek taraflı ateşkes ilan edilmesi önerisini oylayarak kabul etti.
Öte yandan Yediot Aharonot gazetesi, ateşkesin başlama saatinin Mısır tarafından duyurulacağını aktardı.
Yerel basında çıkan haberlerde, yerel saatle 19:00'da toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze'de ateşkese varılmasını görüşeceğini yazmıştı.
Aynı haberlerde, Gazze'de ateşkese varılması için yapılan görüşmelerde 24 saat içinde ilerleme kaydedilmesi beklendiği belirtilmişti.
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