İsrail'de Türkiye korkusu! 'Bizi geçtiler: Suriye'de İHA çatışması çıkabilir!'

BAYRAKTAR TB2 İSRAİL BASINININ HEDEFİNDE

Dünyanın en çok ihraç edilen saldırı İHA’sı Bayraktar TB2, bu kez İsrail basınının hedefi oldu. Tel Aviv merkezli Globes gazetesi, Türkiye’nin savunma sanayisindeki hızlı yükselişini konu alan haberinde, iki ülke arasındaki rekabeti "İHA savaşı" olarak öne çıkardı.