İsrail'de Türkiye korkusu! 'Bizi geçtiler: Suriye'de İHA çatışması çıkabilir!'
Türkiye’nin savunma sanayiindeki yükselişi İsrail’i rahatsız etti. Tel Aviv merkezli Globes gazetesi, Türkiye’nin Bayraktar TB2’lerle elde ettiği küresel başarıyı hedef alırken, iki ülke arasında “İHA savaşı” yaşanabileceği iddiasında bulundu.
Dünyanın en çok ihraç edilen saldırı İHA’sı Bayraktar TB2, bu kez İsrail basınının hedefi oldu. Tel Aviv merkezli Globes gazetesi, Türkiye’nin savunma sanayisindeki hızlı yükselişini konu alan haberinde, iki ülke arasındaki rekabeti "İHA savaşı" olarak öne çıkardı.
İSRAİLLİ YAZARDAN RAHATSIZLIK MESAJI: TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR RAKİP
İsrailli yazar Türkiye’nin savunma gücünden duydukları rahatsızlığı gizleyemedi.
Globes yazarı Din Şmuel Elmas, "Türkiye önemli bir rakip" ifadelerini kullandı. Bayraktar TB2’lerin İsrail yapımı Heron sistemlerini gölgede bıraktığını yazan Elmas, Tel Aviv’in 600’ü aşkın Bayraktar ihracatıyla ulaşılan Türk üstünlüğünden endişe duyduğunu kabul etti.
SAVAŞ SENARYOLARI MASADA
Tel Aviv yönetimine yakın analistler, Suriye semalarında muhtemel bir "insansız çatışma"dan söz ederken, Türkiye’nin hem üretim hem de ihracat kapasitesiyle "İsrail’i yakaladığı" ima edildi.
Globes yazarı Din Şmuel Elmas, “Türkiye önemli bir rakip ve Suriye’de iki ülke arasında çatışma yanlışlıkla bile olsa meydana gelebilir” ifadelerini kullandı