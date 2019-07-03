İsrail'de ırkçılık karşıtı gösteriler sürüyor

Irkçılık karşıtı gösterilerin adreslerinden biri de başkent Tel Aviv’deki Menahim Begin Caddesi oldu. Bölgede toplanan bir grup gösterici ırkçılık karşıtı sloganlar atarken, Etiyopya asıllı Tekah’ın öldürülmesini protesto eden pankartlar taşıdı.