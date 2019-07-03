İsrail'de ırkçılık karşıtı gösteriler sürüyor
Etiyopya asıllı 19 yaşındaki İsrail vatandaşı Solomon Tekah'ın polis kurşunuyla yaşamını yitirmesi nedeniyle İsrail’in çeşitli bölgelerinde ırkçılık karşıtı gösteriler düzenlendi.
Irkçılık karşıtı gösterilerin adreslerinden biri de başkent Tel Aviv’deki Menahim Begin Caddesi oldu. Bölgede toplanan bir grup gösterici ırkçılık karşıtı sloganlar atarken, Etiyopya asıllı Tekah’ın öldürülmesini protesto eden pankartlar taşıdı.
Zaman zaman Menahim Begin Caddesi'ni trafiğe kapatmaya çalışan göstericilere polis müdahale etti. İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5’i Tel Aviv’deki gösteride olmak üzere 10 gösterici gözaltına alındı.
Netanya’da polis ile göstericiler arasında arbede
Tel Aviv’deki gösteri dünkünün aksine şiddet olaylarına sahne olmazken, yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre ülkenin kuzeyindeki Netanya kentindeki gösterilerde polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Netanya kentinin girişindeki ana yolu trafiğe kapatmak isteyen göstericilere polis müdahale etti. Bunun üzerine göstericiler polise saldırdı.
Öte yandan Tel Aviv yakınlarındaki Rishon Lezzion kentinde yolu trafiğe kapatmaya çalışan göstericilerle seyir halindeki sürücüler arasında kavga çıktı. Solomon Tekah’ın öldürüldüğü Hayfa kenti yakınlarındaki Kiryat Haim beldesi de benzer gösterilere sahne oldu.