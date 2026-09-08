İsrail'de Gazze'yi savunan 100 Filistinli öğrenciye ayrımcı ceza

İnsan hakları ve hukuk örgütü "Adalah", 7 Ekim 2023 sonrasında İsrail üniversitelerindeki Filistinli öğrencilerin karşılaştığı ayrımcı uygulamalara ilişkin bir rapor yayımladı.

FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİLERE 7 EKİM BASKISI

Adalah'ın bu süreçte yaklaşık 40 akademik kurumdan onlarca öğrenciye açılan disiplin soruşturmalarını incelediği rapor, İsrail akademi dünyasının Yahudi ve Filistinli öğrenciler arasında "apartheid" niteliğinde iki ayrı disiplin sistemi oluşturduğunu ortaya koydu.

Rapora göre, İsrailli akademik kurumlar, 7 Ekim'i takip eden ilk günlerde siyasi baskı nedeniyle Filistinli öğrencilerin eğitimlerini askıya almaya, aleyhlerine disiplin işlemleri başlatmaya ve paylaşımlarını "teröre destek" olarak sınıflandırmaya başladı.

Bazı durumlarda, akademik kurumlar kendi öğrencilerini polise ihbar etti ve tutuklamalara yol açtı.

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Kırka yakın akademik kurumdan 132 öğrenci bu konuda başvuru yaparken; öğrencilerin dörtte üçünden fazlasını kadınlar oluşturdu.

Adalah 100 öğrenciye hukuki temsil ve danışmanlık hizmeti sundu.

Seksenden fazla vakada akademik kurumlar herhangi bir soruşturma yapmadan Filistinli öğrencilere geçici uzaklaştırma uygularken, 20 vakada ise öğrenciler kalıcı olarak okuldan atıldı veya bir ila beş yıl uzaklaştırıldı.