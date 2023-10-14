İsrail yeniden saat verdi! Gazze'de güvenli geçiş saat 16.00’da sona eriyor

İsrail Hamas arasındaki savaş 7. gününde devam ediyor... İsrail yaptığı son dakika açıklamasında sivillerin geçişine saat 16:00'a kadar izin verileceğini, 6 saat boyunca izin verilen yollara saldırı olmayacağını duyurdu.

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Dünyanın gözü İsrail - Hamas arasındaki gerilimde.. Savaşın 7’nci gününe girilirken İsrail’den Gazze’deki hastanelerin boşaltılması talimatı geldi.

Gazze'deki Filistinlilere evlerini terk etmeleri için 24 saat süre veren İsrail, dün gece kara baskınlarına başladı. Batı Şeria’da çatışmaların devam ettiği bilgisi geçilirken; İsrail yaptığı son dakika açıklamasında sivillerin geçişine saat 16:00'a kadar izin verileceğini, 6 saat boyunca izin verilen yollara saldırı olmayacağını duyurdu.

İsrail ordusu, kuzeydeki Beit Hanoun'dan güneydeki Han Yunus'a kadar Al-Bahr ve Salah Al-Din yollarından gidilebileceğini açıkladı. Ordu bu yolların tamamen güvenli olacağını vurgulayarak "Kendinizi ve sevdiklerinizi önemsiyorsanız, talimatlara uyun güneye gidin" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) 1,1 milyon insanı tahliye etme emrinin "çirkin" olduğunu ve "savaş kurallarına ve temel insanlığa" aykırı olduğunu açıkladı.

Hizbullah'a ait İHA'lar, İsrail tarafından düşürüldü

Öte yandan Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunun dış medya sözcüsü Jonathan Conricus, İsrail'e gönderilen Hizbullah'a ait İHA'ları düşürdüklerini açıkladı. Conricus, İsrail uçağını hedef alan karadan havaya fırlatılan bir füzenin de düşürüldüğünü aktardı.

Bölgede durumun oldukça gergin olduğunu belirten Conricus, Hizbullah'ın faaliyetlerinin yakından izlendiğini ifade etti. Gelişmeye dair Hizbullah'tan henüz açıklama yapılmadı. İsrail ordusu ayrıca Lübnan'dan İsrail topraklarına sızmaya çalışan bir grup silahlı unsurun İHA ile vurulduğunu açıkladı.

Ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, ordu güçlerinin yakın zamanda Lübnan'dan İsrail'e sızmaya çalışan bir grup silahlı unsuru gözetlediği ve İHA ile hedef alarak tasfiye ettiği belirtildi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1799 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 488 kişinin yaralandığını duyurmuştu.