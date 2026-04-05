İsrail, üst düzey bir Devrim Muhafızları Ordusu komutanının öldüğünü iddia etti

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a düzenlenen hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey komutanlarından olduğunu ileri sürdüğü Muhammed Rıza Eşrefi Eşrefkahi'nin öldüğünü savundu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Eşrefkahi, "Devrim Muhafızları Ordusu'nun Petrol Karargahı Ticaret Sorumlusu" olarak tanımlandı.

Tahran'a düzenlenen hava saldırısında üst düzey "Petrol Karargahı Komutanı" Eşrefkahi'nin öldüğünü savunan İsrail ordusu, bu karargahın uluslararası yaptırımları atlatarak petrol satışlarından elde edilen gelir yoluyla Devrim Muhafızları Ordusu'nun faaliyetlerini sürdürmesini ve askeri olarak güçlenmesini sağladığı iddia edildi.

Açıklamada, Eşrefkahi'nin yıllık milyarlarca dolar değerinde petrol ticaretini yönettiği ve bu gelirin "İran'ın vekillerini" de güçlendirmeye yardımcı olduğu ileri sürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Malatya'da hayatını kaybeden Çiğdem öğretmen toprağa verildi
Malatya'da hayatını kaybeden Çiğdem öğretmen toprağa verildi
Trump resmen çıldırdı! İran'a küfürlü tehdit: Cehennemi yaşayacaksınız
Trump resmen çıldırdı! İran'a küfürlü tehdit: Cehennemi yaşayacaksınız
Bakan Kurum: Doğayı mercanlarla onarıyoruz
Bakan Kurum: Doğayı mercanlarla onarıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Yortusu mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Yortusu mesajı
CHP'den Özkan Yalım kararı!
CHP'den Özkan Yalım kararı!
İsveç'te bir camiye ırkçı saldırı düzenlendi
İsveç'te bir camiye ırkçı saldırı düzenlendi
ABD ve İran askerleri arasında çatışma çıktı! Trump: İki F-15E pilotu da kurtarıldı
ABD ve İran askerleri arasında çatışma çıktı! Trump: İki F-15E pilotu da kurtarıldı
İsrail'in Ben Gurion Havalimanı tahliye edildi! Bir paketten zehirli duman yayıldı
İsrail'in Ben Gurion Havalimanı tahliye edildi! Bir paketten zehirli duman yayıldı
Kasım Süleymani'nin akrabaları ABD'de gözaltına alındı
Kasım Süleymani'nin akrabaları ABD'de gözaltına alındı
Oyun oynarken çamura saplandılar! Ekipler halatla kurtardı
Oyun oynarken çamura saplandılar! Ekipler halatla kurtardı
İstanbul'daki kazada yaralanan polis memuru Seçkin Yalçın şehit oldu
İstanbul'daki kazada yaralanan polis memuru Seçkin Yalçın şehit oldu
Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu
Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu