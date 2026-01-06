BIST 11.856
DOLAR 43,05
EURO 50,47
ALTIN 6.167,23
HABER /  DÜNYA

İsrail televizyonuna göre, son esirin cenazesi teslim edilmeden Refah Sınır Kapısı açılmayacak

İsrail televizyonuna göre, son esirin cenazesi teslim edilmeden Refah Sınır Kapısı açılmayacak

İsrail yönetiminin, Gazze Şeridi'ndeki son İsrailli esirin cenazesi teslim edilmeden, Gazze'nin Mısır sınırında yer alan ve işgal altında tuttuğu Refah Sınır Kapısı'nın açılmasına izin vermeyeceği belirtildi.

Abone ol

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD dönüşü kurmaylarıyla yaptığı görüşmede Gazze'deki durumu ele aldığı aktarıldı.

Haberde, Netanyahu'nun Hamas'ın silahsızlandırılması için bir süre belirleyeceği ifade edildi.

Görüşmede, Refah Sınır Kapısı'nın açılmasının da gündeme geldiği kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'deki çatışmalarda öldürülen İsrailli asker Ran Gvili'nin cenazesi teslim edilmeden Refah Sınır Kapısı'nın açılmasına izin vermeyeceği belirtildi.

Netanyahu'nun kurmaylarına, ABD yönetiminin de Gvili'nin cenazesi teslim edilmeden Refah Sınır Kapısı'nın açılmaması konusuna destek verdiğini söylediği aktarıldı.

İsrail ile 10 Ekim 2025'te varılan ateşkes anlaşması doğrultusunda Hamas, Gazze'deki 20 sağ İsrailli esiri teslim ederken, 28 ölü esirden 27'sinin cenazelerini de verdi. İsrailli asker Gvili'nin cesedine ise henüz ulaşılamadı.

İsrail yönetimi, varılan ateşkese rağmen Gazze'nin İsrail dışında dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı açmadı.

İsrail, Mayıs 2024'ten bu yana Refah Sınır Kapısı'nı işgal altında tutuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
BtcTurk'te üst düzey atama
BtcTurk'te üst düzey atama
Gümüşsuyu Halı, International Carpet and Flooring Expo 2026'daki yerini aldı
Gümüşsuyu Halı, International Carpet and Flooring Expo 2026'daki yerini aldı
MİT, "Arabistanlı Lawrence" hakkındaki belgeyi paylaştı
MİT, "Arabistanlı Lawrence" hakkındaki belgeyi paylaştı
Cicişlerden Ceyda Ersoy uyuşturucudan gözaltına alındı evinden çıkanlar...
Cicişlerden Ceyda Ersoy uyuşturucudan gözaltına alındı evinden çıkanlar...
Bahçeli Maduro'ya ABD darbesi ile 15 Temmuz arasındaki tek farkı kürsüde açıkladı
Bahçeli Maduro'ya ABD darbesi ile 15 Temmuz arasındaki tek farkı kürsüde açıkladı
Samet Akaydın, transfere değil Çaykur Rizespor'a odaklı
Samet Akaydın, transfere değil Çaykur Rizespor'a odaklı
Alperen Şengün'ün parkelerden ne kadar uzak kalacağı belli oldu
Alperen Şengün'ün parkelerden ne kadar uzak kalacağı belli oldu
Beyaz Saray üst düzey yetkilisi Miller, kimsenin Grönland için ABD'yle savaşmayacağını söyledi
Beyaz Saray üst düzey yetkilisi Miller, kimsenin Grönland için ABD'yle savaşmayacağını söyledi
Bakan Uraloğlu duyurdu: Türk hava sahası yeni yıla rekorla başladı
Bakan Uraloğlu duyurdu: Türk hava sahası yeni yıla rekorla başladı
Trump: Venezuela'da 30 gün içinde seçim yapılmayacak
Trump: Venezuela'da 30 gün içinde seçim yapılmayacak
"Kapalıçarşı soruşturması"nda 68 şüpheli gözaltına alındı! 15 ilde operasyon, malvarlıklarına el konuldu
"Kapalıçarşı soruşturması"nda 68 şüpheli gözaltına alındı! 15 ilde operasyon, malvarlıklarına el konuldu
İran Ahmed Şara'ya suikast planlıyor iddiası
İran Ahmed Şara'ya suikast planlıyor iddiası