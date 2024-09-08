BIST 9.771
DOLAR 33,98
EURO 37,67
ALTIN 2.728,39
HABER /  DÜNYA

İsrail şokta! Tüm sınırları kapatıldı

İsrail şokta! Tüm sınırları kapatıldı

İsrail, 3 İsraillinin öldüğü silahlı saldırının ardından Ürdün ile arasındaki tüm kara sınır kapılarını kapattı. Kral Hüseyin Sınır Kapısı’nda düzenlenen saldırıda 3 İsrailli hayatını kaybetti, saldırgan etkisiz hale getirildi, bazı kişiler gözaltına alındı ve sınırdan kontrollü geçişlere izin verildi.

Abone ol

İsrail makamları, 3 İsraillinin öldüğü silahlı saldırının ardından İsrail İle Ürdün arasındaki tüm kara sınır kapılarını kapattı. Kapatılan sınır kapısından kontrollü olarak bazı otobüslerin geçiş yapmasına izin verilirken otobüsler yalnızca sınır kapısında bulunan kişileri almak üzere hareket etti.

İsrail Kanal 12 televizyonu, Ürdün ile karadan tüm sınır kapılarının kapatıldığını duyurdu.

Filistin devlet televizyonu daha önce İsrail'in Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nı çift yönlü olarak kapattığını duyurmuştu.
Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusunda yer alan Eriha kenti güzergahındaki tüm yollar da İsrail askerlerince kapatıldı.

İsrail radyosu, saldırı sırasında orada bulunan iki şoför ve işçilerin "saldırganla ilişkili olabileceği" şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi.
Öte yandan Ürdün İçişleri Bakanlığı da olaya ilişkin inceleme başlattı.
İsrail ordusu, İsrail ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin (Allenby) Sınır Kapısı üzerinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsrailli sivilin öldüğünü, saldırganın ise etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Ürdün ile İsrail arasında Ürdün'den işgal altındaki Batı Şeria'ya açılan Kral Hüseyin (Allenby) Sınır Kapısı, Kızıldeniz yakınındaki Vadi Araba (Yitzhak Rabin) Sınır Kapısı ve 48 toprakları olarak bilinen İsrail'e açılan Şeyh Hüseyin (Ürdün Nehri Kapısı) Sınır Kapısı isimli 3 kara sınır kapısı bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran açıklaması
Narin Güran soruşturmasında 21 gözaltı
Narin Güran soruşturmasında 21 gözaltı
Türkiye'de bir ilk: Görme engelli hakim görevine başladı
Türkiye'de bir ilk: Görme engelli hakim görevine başladı
Göktaş'tan 'evlilik kredisi' açıklaması: Yeni bir adım daha atacağız
Göktaş'tan 'evlilik kredisi' açıklaması: Yeni bir adım daha atacağız
Eski milli basketbolcu İlkan Karaman hayatını kaybetti
Eski milli basketbolcu İlkan Karaman hayatını kaybetti
Çaya zam geldi! Çaykur çay fiyatları yeni liste belli oldu
Çaya zam geldi! Çaykur çay fiyatları yeni liste belli oldu
Yerlikaya, Tunç ve Göktaş'ın Narin paylaşımında ortak aile detayı!
Yerlikaya, Tunç ve Göktaş'ın Narin paylaşımında ortak aile detayı!
Bu linklere asla tıklamayın! Öğrencilere geri ödemesiz burs tuzağı
Bu linklere asla tıklamayın! Öğrencilere geri ödemesiz burs tuzağı
CHP’de tüzük değişikliği: Demeç yetkisi sadece MYK üyelerinde
CHP’de tüzük değişikliği: Demeç yetkisi sadece MYK üyelerinde
İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı!
İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı!
 Narin'in ölümünde korkunç detay! Vali duyurdu: Çuvala koyup, üzeri taşla gizlendi
 Narin'in ölümünde korkunç detay! Vali duyurdu: Çuvala koyup, üzeri taşla gizlendi
Bakan Tunç: Sorumlular adalet önünde hesap verecekler!
Bakan Tunç: Sorumlular adalet önünde hesap verecekler!