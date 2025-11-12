BIST 10.695
DOLAR 42,24
EURO 48,98
ALTIN 5.608,76
HABER /  DÜNYA

İsrail Savunma Bakanı Katz, ordu radyosunun kapatılmasını istedi

İsrail Savunma Bakanı Katz, ordu radyosunun kapatılmasını istedi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ordu radyosunun kapatılmasına yönelik bir karar tasarısını hükümetin onayına sunacağını bildirdi.

Abone ol

Katz, yaptığı yazılı açıklamada, ordu radyosunun yayınlarına devam etmesinin İsrail ordusunu "siyasi söyleme zorladığını" savundu.

Son 2 yılda çok sayıda asker ve ailesinin "ordu radyosunun kendilerini temsil etmediği ve savaş çabalarını baltaladığı" yönünde şikayette bulunduğunu ileri süren Katz, bu radyonun kapatılması gerektiğini söyledi.

Bakan Katz, radyonun kapatılmasına yönelik karar tasarısını hükümetin onayına sunacağını kaydetti.

İsrail ordu radyosunun askerlerin "sesi olmak yerine İsrail ordusuna ve askerlerine saldırılan bir platform haline geldiğini" iddia eden Katz, hükümetin tasarıya onay vermesi halinde 1 Mart 2026'da radyonun yayın hayatına son verileceğini aktardı.

Katz'ın kapatmayı planladığı ve İsrail ordusu tarafından işletilen radyo, yayın hayatına 1950'de başlamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Oscar hastaneye kaldırıldı! Futbol hayatı bitebilir
Oscar hastaneye kaldırıldı! Futbol hayatı bitebilir
Özel'den 20 şehit için başsağlığı: Yüreğimizi yaktı
Özel'den 20 şehit için başsağlığı: Yüreğimizi yaktı
İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra ilindeki ihlallerini sürdürüyor
İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra ilindeki ihlallerini sürdürüyor
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9. hafta! Yarın 8 maç oynanacak, Türkiye maçı ne zaman?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9. hafta! Yarın 8 maç oynanacak, Türkiye maçı ne zaman?
TÜİK: İhracat birim değer endeksi yüzde 6 arttı
TÜİK: İhracat birim değer endeksi yüzde 6 arttı
Nİjerya Milli Takımı'nda büyük kriz yaşanıyor! Bakanlık en sonunda devreye girdi
Nİjerya Milli Takımı'nda büyük kriz yaşanıyor! Bakanlık en sonunda devreye girdi
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve maçlara çıkamayan Cenk Tosun'a sürpriz talip!
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve maçlara çıkamayan Cenk Tosun'a sürpriz talip!
C-130 kargo uçağı neden düştü? Uzman isim açıkladı: "Yükleme hatası varsa..."
C-130 kargo uçağı neden düştü? Uzman isim açıkladı: "Yükleme hatası varsa..."
Kültür AŞ'nin 2 ihalede kamuyu 278 milyon lira zarara uğrattığı iddiası
Kültür AŞ'nin 2 ihalede kamuyu 278 milyon lira zarara uğrattığı iddiası
İmamoğlu iddianamesinde Türkiye'nin en büyük iş adamları da var! Kimi şüpheli kimi mağdur
İmamoğlu iddianamesinde Türkiye'nin en büyük iş adamları da var! Kimi şüpheli kimi mağdur
Gürcistan'da düşen kargo uçağındaki 20 şehidimizin isimleri ve memleketleri belli oldu
Gürcistan'da düşen kargo uçağındaki 20 şehidimizin isimleri ve memleketleri belli oldu
ABD'ye karşı savunma hazırlığında: 200 bin asker seferber edildi
ABD'ye karşı savunma hazırlığında: 200 bin asker seferber edildi