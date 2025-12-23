BIST 11.298
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze iddiasından geri adım attı

İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze iddiasından geri adım attı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, "Gazze'nin kuzeye yerleşeceklerini" söylemesinden sonra gelen eleştirilerin ardından geri adım atmak zorunda kaldı.

İsrail Savunma Bakanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Katz'ın ifadelerinin "anlaşıldığı gibi olmadığı" iddia edilse de güvenlik nedeniyle bölgeden çekilmeyecekleri söylemi teyit edildi.

Gazze'de varılan anlaşmaya göre İsrail'in ikinci aşamanın sonunda bölgeden tamamen çekilmesi gerekmesine rağmen, Savunma Bakanı'nın Gazze Şeridi'nin kuzeyine atıf yaptığı açıklamasının yalnızca güvenlikle alakalı olduğu belirtilerek burada bir karakol kurulacağı iddiası yenilendi.

Katz'ın, sınır korumanın temel ilkesini vurguladığı ileri sürüldü.

Açıklamada, "Hükümetin Gazze Şeridi'nde bir yerleşim yeri kurma niyeti yoktur." denilerek bölgede Filistinlilerin topraklarını gasbederek yeni yasadışı Yahudi yerleşimleri kurulacağı iddiasından ise geri adım atıldı.

İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze Şeridi'nin "tamamından çekilmeyeceklerini ve Gazze'nin kuzeyine uygun zamanda yeniden yerleşeceklerini" söylemişti.

