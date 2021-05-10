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DÜNYA

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da nöbet tutan Filistinlilere saldırdı! 200 yaralı var

Filistinli Müslümanlar, fanatik Yahudilerin baskınından korumak için Mescid-i Aksa'da nöbet tutarken İsrail güçlerinin bir kez daha saldırısına uğradı. Bu sabah çıkan olaylarda en az 200 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail güçlerinin, Kudüs’te Filistinlilere yönelik şiddeti ve müdahalesi artarak devam ediyor. İsrail güçleri, sabah saatlerinde MEscid-i Aksa’da bulunan Filistinlilere bir kez daha müdahale etti. Mescid-i Aksa’da ibadet eden saldıran İsrail güçleri, gerçek mermi göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı.

Yaralıların tahliyesine izin verilmedi
İsrail güçlerinin müdahalesinde en az 200 Filistinli yaralandı. Filistin Kızılayı, yaralılar yüzünde ve gözlerinde ciddi yaralanmalar meydana geldiğini açıklarken İsrail güçlerinin, sağlık ekiplerin yaralıları tahliye etmek için bölgeye girmelerine izin vermediğini açıkladı.

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