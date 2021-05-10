İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da nöbet tutan Filistinlilere müdahale etti

İSRAİL polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere saldırdı.

Filistinliler, fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere İsrail polisi müdahale etti. Fanatik Yahudiler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre "Kudüs günü" olarak kutluyor.

Fanatik Yahudi örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen "Kudüs günü" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapmıştı. Bunun ardından binlerce Filistinli sabah namazını, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılmıştı.

Namazın ardından Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenlemişti.

Öte yandan İsrail, bugünden itibaren ikinci bir emre kadar Gazze'deki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı kapadığını duyurdu. İsrail hükümetinin Filistin'deki Çalışmalarını Koordine Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, kapatma kararının Gazze'den fırlatılan roket ve yakıcı balonlar nedeniyle alındığı kaydedildi.