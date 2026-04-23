İsrail ordusunda iki uçak teknisyenine İran'a casusluk suçlaması

İsrail ordusunda görev yapan iki uçak teknisyeni, İran'a casusluk yaptıkları iddiasıyla suçlandı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Tel Nof Hava Üssü'nde F-15 uçak teknisyeni olarak görevli iki hava kuvvetleri mensubunun İran'a casusluk yaptığı iddia edildi.

İki uçak teknisyeninin "savaş zamanında düşmana yardım etmek" ile suçlandığı belirtilen haberde, şüphelilerden birinin cezasının "vatana ihanet" olabileceği yönünde değerlendirme yapıldığı, olaydan haberdar oldukları halde bildirmedikleri şüphesiyle 8 askerin de soruşturma altında olduğu kaydedildi.

Haberde, kişilerden İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve eski Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında bilgi toplamalarının istendiği, ayrıca İsrail uçaklarının motor şemalarına ait belgeleri ve bir uçuş eğitmeninin fotoğrafını teslim ettikleri öne sürüldü.

İsrail makamları son yıllarda, İran istihbaratıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla çok sayıda kişiyi gözaltına almış ve haklarında casusluk suçlamasıyla işlem başlatmıştı.

