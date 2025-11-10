BIST 10.803
İsrail ordusu Suriye'nin Kuneytra kentine baskın düzenledi

İsrail ordusu, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra ilinde yer alan El-Hanut köyüne baskın gerçekleştirdi.

Suriye'nin resmi ajansı SANA'nın haberine göre, 7 iş makinesi ve askeri araçtan oluşan İsrail güçleri, Hanut köyüne baskın düzenledi.

İsrail askerleri, baskın sırasında söz konusu köyde tahkimat çalışmaları yaptı.

israil ordusu, sık sık Suriye'nin Kuneyrtra ilinde baskınlar düzenleyerek tahkımat çalışmaları yapıyor ve kontrol noktaları inşaa ediyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül'e kadar Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

