GÜNCEL

İsrail ordusu, Özgürlük Filosu'na saldırıp aktivistleri alıkoydu

İsrail donanması unsurları, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yolda olan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemileri uluslararası sularda yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladı.

Filonun yaptığı canlı yayınlarda İsrail ordusunun "durulmaması halinde gemilere müdahale edeceği" anonsları duyuldu.

Yayında, anonslar sonrası gemilerdeki katılımcıların önceden belirlenen acil durum protokollerine göre can yeleklerini giyerek oturmuş halde beklediği görüldü.

Filodaki gemilerin etrafının İsrail donanmasına ait hücumbotlarla sarıldığı görülen canlı yayında, gemilerdeki katılımcıların telefonlarını denize attıkları görüntüler de ekranlara yansıdı.

İsrail ordusu, Özgürlük Filosu'na saldırıp aktivistleri alıkoydu - Resim: 0

Filonun amiral gemisi durumundaki Vicdan’dan yapılan canlı yayında, filo sözcülerinden Kasım Aktağ, "Gemiler etrafımızı sardı, askerler gemiye çıkmak için yanaşıyor, bizleri asla unutmayın, gündemde tutun, birlik beraberliğimizi koruyalım." dedi.

Anonslardan sonra canlı yayın kesilirken, İsrail askerleri gemilere çıkmaya başladı ve çok sayıda tekneyle irtibat koptu.

İsrail ordusu, Özgürlük Filosu'na saldırıp aktivistleri alıkoydu - Resim: 1

Filonun basın bilgilendirme grubundan yapılan açıklamada, "Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı. Gemiyle iletişimimiz koptu." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu, Özgürlük Filosu'na saldırıp aktivistleri alıkoydu - Resim: 2

İsrail'den açıklama

İsrail Dışişleri Bakanlığının Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, müdahale edilen gemi ve yolcuların İsrail'deki bir limana transfer edildiği kaydedildi.

Tüm yolcuların güvende ve sağlık durumlarının iyi olduğu aktarılan açıklamada, yolcuların en kısa sürede sınır dışı edilmelerinin beklendiği belirtildi.

Filoda amiral gemisi Vicdan dışında 8 tekne bulunuyor.

Açıklamada, İsrail unsurlarının Gazze'den yaklaşık 120 deniz mili uzaklıkta filoya saldırdığı aktarıldı.

