BIST 10.888
DOLAR 42,44
EURO 49,01
ALTIN 5.502,91
HABER /  DÜNYA

İsrail ordusu, Kudüs'ün kuzeyinde 1'i çocuk 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu, Kudüs'ün kuzeyinde 1'i çocuk 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu, işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kefr Akab beldesine düzenlediği baskında 1'i çocuk 2 Filistinliyi öldürdü.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın aktardığına göre, Filistin Kızılayı ekipleri, İsrail güçlerinin Kefr Akab'a yaptığı baskında gerçek mermiyle ağır yaralanan 2 kişiyi hastaneye kaldırdı.

Filistin Sağlık Bakanlığı yaralı 18 yaşındaki Amr Halid Ahmed el-Marbua ile 16 yaşındaki Sami İbrahim Sami Meşayih'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail ordusu, gece beldeye düzenlediği baskın sırasında yaya devriyeler yerleştirdi, bazı binaların çatılarına keskin nişancılar konuşlandırdı ve sokaktaki gençlere ateş açtı. Bu saldırı sonucu söz konusu 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

